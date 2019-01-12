Оппозиция в Гвинее обвинила российского посла в попытке подорвать суверенитет страны
Глава дипмиссии Александр Брегадзе предложил изменить Конституцию и позволить действующему президенту страны Альфе Конде баллотироваться на третий срок, передает агентство Reuters. Его высказывание прозвучало в эфире местного телевидения, которое транслировало церемонию с участием Конде по случаю Нового года. Брегадзе похвалил 80-летнего президента, назвал его «легендарным», и сказал, что ротация лидеров не всегда полезна. Он добавил, что следует «адаптировать Конституцию к реальности, а не реальность к Конституции» (цитата по Reuters). В свою очередь в посольстве России в Гвинее сказали изданию РБК, что слова главы дипмиссии были вырваны из контекста.
Комментарии5
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i63297 12 января 2019 | 07:42
Да что же такое!? Опять вырвали из контекста. Скоро и самого контекста вовсе не останется.
alo0000 12 января 2019 | 07:48
Он просто название стран перепутал.
a_111111 12 января 2019 | 07:49
Он просто подхалим...
tatarus 12 января 2019 | 07:50
Думаю, Путин купит всю Гвинею, как и ЦАР, и создаст российскую военную базу. Опыт Сирии показал, что с ним вынуждены считаться, лишь когда он устроит где-нибудь заварушку и будет этим торговать.
vladimirgornitsky 12 января 2019 | 07:57
Читаешь такие новости - и думаешь: чего больше в выступлениях путинской верхушки: наглости или глупости.