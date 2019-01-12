Разделение пострадавшего дома в Магнитогорске на два здания соответствует его конструкции, уверены власти

Как сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Дмитрий Волков, теперь предстоит демонтаж плит, таким образом, чтобы не повредить шестой подъезд. Потом потребуется реконструкция, утепление и защита стены. Ранее было принято решение о сносе седьмого и восьмого подъездов дома. Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушились перекрытия в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Погибли 39 человек. По предварительной версии, в здании произошел взрыв бытового газа.