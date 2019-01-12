Разделение пострадавшего дома в Магнитогорске на два здания соответствует его конструкции, уверены власти
Как сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Дмитрий Волков, теперь предстоит демонтаж плит, таким образом, чтобы не повредить шестой подъезд. Потом потребуется реконструкция, утепление и защита стены. Ранее было принято решение о сносе седьмого и восьмого подъездов дома. Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушились перекрытия в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Погибли 39 человек. По предварительной версии, в здании произошел взрыв бытового газа.
Комментарии3
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foma55 12 января 2019 | 07:45
Конечно "соответствует" ,иначе стольких людей пришлось в новые дома переселять. Придётся ждать другой трагедии.
vasyakirin 12 января 2019 | 07:59
foma55: Интересно, как в панельном доме вытащить из под внутренней стены(40см, когда как внешние 70см) выдернуть плиту которая на 15 см в нее входит, а с другой стороны стоит на такой же пустотелой плите?
netnadegdy 12 января 2019 | 08:02
Что-то мне напоминает фильм "Дурак". внушат, что все безопасно, кто будет роптать, пугнут. Людям нужно собирать средства и заказывать независимую экспертизу, если такая есть в России.