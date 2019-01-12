Франция готовится к новым антиправительственным протестам
Выступления сторонников движения «желтых жилетов» пройдут во многих крупных городах. В МВД ожидают, что девятая волна протестных акций соберет в столице и регионах более 50 тыс. человек. Усиленные наряды полиции будут дежурить на Елисейских Полях, площади Согласия и на подступах к МВД Франции и президентскому дворцу, передает агентство ТАСС. Антиправительственные демонстрации начались в прошлом году. Их спровоцировали планы правительства повысить налог на топливо. Позже власти отказались от этих планов. Акции сопровождались столкновениями участников с полицией. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении национальных дебатов. Они должны начаться на следующей неделе.
Комментарии1
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santathefrosr 12 января 2019 | 07:47
Павлеский всё же разжег пламя Революции во Франци!
Пишут, суд над ним сейчас идет. Только вот не видно писка либерастов в его поддержку...