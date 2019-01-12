В ходе заездов 5-го гоночного дня ралли-марафона «Дакар» в Перу был сбит зритель. 60-летний мужчина оказался под колесами «Камаза» экипажа во главе с пилотом Андреем Каргиновым, передает корреспондент «Эха». Каргинов снят с гонки за то, что не остановился после инцидента. Пострадавший отправлен в больницу с переломом бедренной кости.