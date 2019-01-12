В Москве, по некоторым данным, похищен фигурант дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Группа неизвестных «крепких мужчин», как сообщает агентство «Росбалт», вошла в ресторан «Базилик» в Москве в четверг вечером. Они вывели на улицу мужчину, он попытался сбежать, но по нему открыли огонь и ранили, после чего насильно посадили в багажник машины и скрылись. Похищенным, по информации источника агентства «Интерфакс», оказался Юрий Василенко, он имеет двойное гражданство – России, а также Украины, причем там его разыскивают по подозрению в соучастии в убийстве марте 2017 года экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, рассказали в пресс-службе прокуратуры Киева. После похищения Василенко московские следователи провели обыск по месту его жительства, и как отмечает «Росбалт», обнаружили целый арсенал: несколько десятков единиц оружия, включая снайперские винтовки, а также взрывчатые вещества. Агентство утверждает, что Юрий Василенко известен на Украине как влиятельный харьковский криминальный «авторитет».
Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева почти два года назад. За несколько месяцев до этого экс-депутат переехал на Украину со своей женой Марией Максаковой из-за уголовного преследования.
Комментарии2
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ostapba 12 января 2019 | 07:13
Ходорковский.. однозначно..
В ЦАР вывезут и подкинут для компроментации друзей Путина.
Ловит мышей СК аж пыль столбом стоит.
Даже..
prospero123 12 января 2019 | 07:44
Интересно наблюдать, как ск себя за хвост аккуратно ловит