В Москве, по некоторым данным, похищен фигурант дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Группа неизвестных «крепких мужчин», как сообщает агентство «Росбалт», вошла в ресторан «Базилик» в Москве в четверг вечером. Они вывели на улицу мужчину, он попытался сбежать, но по нему открыли огонь и ранили, после чего насильно посадили в багажник машины и скрылись. Похищенным, по информации источника агентства «Интерфакс», оказался Юрий Василенко, он имеет двойное гражданство – России, а также Украины, причем там его разыскивают по подозрению в соучастии в убийстве марте 2017 года экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, рассказали в пресс-службе прокуратуры Киева. После похищения Василенко московские следователи провели обыск по месту его жительства, и как отмечает «Росбалт», обнаружили целый арсенал: несколько десятков единиц оружия, включая снайперские винтовки, а также взрывчатые вещества. Агентство утверждает, что Юрий Василенко известен на Украине как влиятельный харьковский криминальный «авторитет».

Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева почти два года назад. За несколько месяцев до этого экс-депутат переехал на Украину со своей женой Марией Максаковой из-за уголовного преследования.