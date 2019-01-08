Членам Общественной наблюдательной комиссии не дал пообщаться с арестованным по делу о шпионаже американцем. Проблема в том, что Пол Уилан не говорит на русском языке, — пояснил «Эху» один из членов комиссии Евгений Еникеев.

Евгений Еникеев добавил, что за этот визит удалось только осмотреть камеру Уилана. Ранее сообщалось, что американец и его родные обвинения в шпионаже отвергают.