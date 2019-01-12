С визитом в Москву, как ожидается, сегодня прибудет глава МИД Японии Таро Коно

В ходе встреч с российскими дипломатами планируется прежде всего обсудить ситуацию вокруг Курильских островов и российско-японского мирного договора.

Ключевым моментом в визите Таро Коно в Россию станет встреча с его российским коллегой Сергеем Лавровым, которая запланирована на 14 января. Переговоры будут посвящены судьбе Курил и станут прологом к встрече на высшем уровне: ожидается, что во второй половине месяца в Россию прилетит японский премьер Синдзо Абэ, который обсудит тот же вопрос с президентом Владимиром Путиным. Ранее Абэ пообещал «поставить точку» в переговорах по Курилам.

Об активизации диалога по этой проблеме стало известно в середине ноября после встречи двух лидеров в Сингапуре. За основу решено было взять декларацию от 1956 года: согласно этому документу Советский Союз соглашался передать Японии остров Шикотан и мелкие острова Малой Курильской гряды с условием перехода их под контроль Токио после заключения мирного договора.

Между тем, на этой неделе стало известно о вызове японского посла в российский МИД. Недовольство Москвы, в частности, вызвали высказывания Синдзо Абэ о возможной передаче островов при согласии проживающих там россиян.