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06:30, 12 января 2019

Федеральное бюро расследований в 2017 году проводило расследование в отношении президента Дональда Трампа

Ведомство должно было выяснить, не действует ли глава Белого дома в интересах России, пишет газета The New York Times. Расследование, по сведениям издание, стартовало после того, как президент уволил директора ФБР Джеймса Коми. При этом подозрения в отношении Трампа у ФБР возникли еще во время избирательной кампании, однако тогда никаких действий не предпринималось из опасений негативных политических последствий. Вскоре после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование российского вмешательства в американские выборы, пишет газета, собранные ФБР данные были переданы ему.

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