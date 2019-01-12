Федеральное бюро расследований в 2017 году проводило расследование в отношении президента Дональда Трампа

Ведомство должно было выяснить, не действует ли глава Белого дома в интересах России, пишет газета The New York Times. Расследование, по сведениям издание, стартовало после того, как президент уволил директора ФБР Джеймса Коми. При этом подозрения в отношении Трампа у ФБР возникли еще во время избирательной кампании, однако тогда никаких действий не предпринималось из опасений негативных политических последствий. Вскоре после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование российского вмешательства в американские выборы, пишет газета, собранные ФБР данные были переданы ему.