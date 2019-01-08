Членам Общественной наблюдательной комиссии запретили разговаривать с арестованным по делу о шпионаже американцем

Накануне они посетили Пола Уилана в СИЗО Лефортово. Как сказал «Эху» один из членов ОНК Евгений Еникеев, арестованный не знает русского языка, сотрудники изолятора не разрешили говорить с ним по-английски. Им удалось лишь осмотреть его камеру. Условия его содержания в ОНК оценили как нормальные.

Пол Уилан был задержан в конце декабря в Москве. Он и его родные обвинения в шпионаже отвергают.