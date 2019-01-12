Союз журналистов в Германии выступил против выдачи лицензии новому телерадиоканалу российской компании RT

Представитель главного журналистского объединения ФРГ Хендрик Цернер рассказал «Эху», что в Германии Russia Today считается не информационным каналом, а пропагандистским инструментом Кремля. Его дочернее предприятие RT Deutsch с 2014 года распространяет на своем немецком вебсайте ложную информацию. Russia Today и в прошлом выдумывала истории и односторонне представляла фактические события, отметил Цернер. Газета «Бильд» сообщила накануне, что Russia Today собирается расширить охват публики в ФРГ. В этих целях планируется приобрести лицензию на теле— и радиовещание в Германии для RT Deutsch. Российский канал уже уполномочил бывшего главного редактора саксонской телерадиокомпании Вольфганга Кентемиха созданием консультационного совета нового СМИ. Тем самым будет создана видимость независимого канала. Предполагается, что известный журналист также сможет использовать свои связи в негосударственном органе, который осуществляет надзор за вещанием в пределах ФРГ. Кентемих заявил изданию, что «российское государство ослабит репрессии против «Немецкой волны», если Германия пойдет навстречу Russia Today».

Чтобы предотвратить подобный поворот событий, Немецкий союз журналистов призвал объединенный совет телерадиокомпаний ФРГ не выдавать лицензию. Хенрик Цернер также выразил недоумение тем, что «долговременный главный редактор независимого германского теле-радиоканала готов запятнать свою репутацию, поместив рупор Путина рядом с качественным телевидением».

Как пояснил «Эху» представитель германского органа по надзору за телерадиовещанием, RT в любом случае не сможет получить лицензию. Финансирование и руководство этим медиаконцерном полностью осуществляется российским государством. Это противоречит принципам свободных СМИ. Чиновник добавил, что RT даже еще не подавал заявления на лицензию.