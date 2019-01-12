Министр иностранных дел Японии Таро Коно прибывает сегодня в Москву

В преддверии его визита российский МИД напомнил, что решение проблемы мирного договора между двумя странами возможно в случае признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме. В том числе суверенитета России над Южными Курилами. Японская пресса писала, что Токио планирует предложить отказаться обеим странам от материальных компенсаций за Курильские острова. А премьер-министр соседнего государств Синдзо Абэ обещал поставить точку в вопросе о Курилах.

Пока неясно откуда у него такая уверенность, — сказал «Эху» бывший замминистра иностранных дел, японовед Георгий Кунадзе.

Георгий Кунадзе добавил, что соглашение между Россией и Японией может и будет заключено, но вряд ли Кремль согласится отдать спорные острова.

Между тем в конце месяца ожидается визит в Москву и самого Синдзо Абэ.