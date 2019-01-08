Прощание с последним председателем Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым пройдет сегодня в Москве
Панихида состоится в Ритуальном зале Центральной клинической больницы. Советского государственного деятеля и депутата российской Госдумы трех созывов похоронят на Троекуровском кладбище.
В эфире «Эха» ранее сам Лукьянов рассказывал о том, как он работал на посту председателя Верховного Совета.
Анатолий Лукьянов скончался в среду на 89-м году жизни.
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