Часть пятого этапа ралли-марафона «Дакар» была отменена из-за сильного тумана

Гонку остановили после 425-го километра. Протяженность всего уотрезка пути составляет 450 км. До финиша смогли добраться только участники в категориях «Мотоциклы» и «Квадроциклы». В зачете грузовиков экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Эдуарда Николаева одержал победу. Вторым стал россиянин Дмитрий Сотников. Пока, как передает агентство ТАСС, официальными результаты считать нельзя, организаторы еще не приняли решение о том, как будет возобновлен этап