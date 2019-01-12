Кирилл Серебренников получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков как режиссер фильма «Лето»

Картину о Викторе Цое и других питерских рок-музыкантах также наградили «Белым слоном» за работу художника, а Серебренникову вручили еще премию Мирона Черненко с формулировкой «за впечатляющий симбиоз в театре и кино». Режиссер сейчас является фигурантом т.н. «театрального дела». Он и еще несколько человек обвиняются в хищении бюджетных средств, которые выделялись на реализацию его проекта «Платформа». Серебренников вины не признает.