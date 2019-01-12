Сотрудника китайского производителя электроники Huawei задержали в Польше

В Варшаве говорят, что это не связано с деятельностью самой компании. Директора по вопросам продаж в польском отделении Huawei, гражданина Китая обвиняют в сотрудничестве с разведкой КНР. Вместе с ним по этому делу проходит и был задержан гражданин Польши. Он занимал высокий пост в польских спецслужбах и работал над обеспечением информационной безопасности. В Пекине уже выразили обеспокоенность по поводу случившегося. Ранее в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее подозревают в нарушении торговых санкций против Ирана.