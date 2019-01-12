Приостановка работы федерального правительства угрожает работе американских аэропортов

Растет число агентов безопасности, которые отказываются выходить без гарантий оплаты труда, пишет газета The New York Times. Пока пассажиры не сталкивались с трудностями при прохождении контроля безопасности в аэропортах, однако в ближайшее время ситуация может сильно ухудшиться, утверждает издание. Международный аэропорт Майами закроет один из терминалов из-за нехватки работников, которые досматривают пассажиров. Приостановка работы правительства, или «шатдаун», длится с 22 декабря. Причина в том, что президент и демократы в Конгрессе не могут договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.