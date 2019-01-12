В Бельгии погиб участник акции протеста местных сторонников «желтых жилетов»

Около 30 манифестантов блокировали автомагистраль Льеж-Маастрихт близ города Визе. Одного из протестующих сбил грузовик. Водитель утверждает, что не видел человека переда автомобилем. Представители «желтых жилетов» настаивают, что инцидент произошел при попытке грузовика пробить заграждения и выехать на трассу, передает агентство «Интерфакс». Сегодня у льежского железнодорожного вокзала планируется акция в память о погибшем.