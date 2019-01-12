Четырнадцать человек госпитализированы в критическом состоянии после наезда автобуса на остановку в Оттаве
Трое стали жертвами аварии. 11 находятся в тяжелом состоянии, рассказали в экстренных службах канадской столицы. Сообщается, что водитель автобуса задержана. В то же время технические службы пока настаивают, что претензий к состоянию самого автобуса не было.
Комментарии3
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vova6_let 12 января 2019 | 05:39
Суть таких новостей следующая: как хреново во всем внешнем мире, и как хорошо и замечательно жить у нас ! Жить стало лучше ! Жить стало веселее !
koshkaedu 12 января 2019 | 05:55
Может быть, это чёрная вдова?
peresvet73 12 января 2019 | 06:02
//одитель автобуса задержана//
Запретить водителям автобусов носить хиджаб!