Сильный снегопад обрушился на Европу

Непогода парализовала движение во многих районах. Снег заблокировал автомобильные дороги, железнодорожное сообщение прервано, закрыты школы. Австрийские метеорологи говорят, что такие снегопады в стране случаются раз в 30 или даже 100 лет, передает ВВС. В Швеции штормовая погода обрушилась на северные районы страны. На Балканах непогода привела к отключению электроэнергии. По последним данным, за неделю жертвами снегопадов и снежных бурь в Европе стали уже 17 человек.