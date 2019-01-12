Компания Аркадия Ротенберга получит 46 млн. рублей на мероприятия по борьбе с коррупцией
Она выиграла тендер Общественной палаты, пишет издание РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок. Московская фирма «Гранат» должна будет организовать 135 мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и еще 17 регионах. В организации Transparency International -Россия, которая занимается исследованием коррупции, отметили, что ни Ротенберг, ни связанные с ним компании никогда не были заняты в сфере антикоррупционной борьбы. Победитель конкурса, «Гранат», по сведениям исследователей, была единственным его участником.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
prosto_tak 12 января 2019 | 04:13
Уникальное научное открытие сделали в России. Пилить можно абсолютно все!!!
semia 12 января 2019 | 04:18
А 19 лет назад подрабатываи таксистами, и строителями где то в Европе . А вернулись в Россию с назначением Вовки. Теперь такой прогресс-дворцы,миллиарды...
opiatnovyi63 12 января 2019 | 04:38
Неужели коррупционеры начали воевать сами с собой?
yralez 12 января 2019 | 04:56
Это анекдот ?
Или открытое издевательство......над чувствами верующих в путина ?