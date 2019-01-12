Компания Аркадия Ротенберга получит 46 млн. рублей на мероприятия по борьбе с коррупцией

Она выиграла тендер Общественной палаты, пишет издание РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок. Московская фирма «Гранат» должна будет организовать 135 мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и еще 17 регионах. В организации Transparency International -Россия, которая занимается исследованием коррупции, отметили, что ни Ротенберг, ни связанные с ним компании никогда не были заняты в сфере антикоррупционной борьбы. Победитель конкурса, «Гранат», по сведениям исследователей, была единственным его участником.