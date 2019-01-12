Жительница Краснодарского края пожаловалась на то, что ее избил местный депутат «Единой России»

Однако дело возбудили против ее мужа. Как рассказала сама Ольга Котенко, нападение произошло, когда она приехала за женой «единороса», которая попросила помочь после ссоры с пьяным мужем. Сергей Аксенов попытался догнать женщин, а затем набросился на Котенко и стал избивать ее руками и ногами, цитирует пострадавшую «Медиазона». Полицейские и следователи не стали заводить уголовное дело. Позже депутат сам обратился в полицию. Он утверждал, что его избил муж Котенко. Возбуждено дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.