Венесуэлу ежедневно покидает более пяти тысяч граждан

Основная часть едет в Колумбию, несколько сотен в Бразилию, подсчитали в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Часть тех, кто едет в Колумбию потом перебирается в Эквадор, Перу и другие страны. При этом не учитываются те, кто пересекает границу нелегально. Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис. В республике наблюдается гиперинфляция, дефицит продовольствия и лекарств. Правительство страны не признает существования гуманитарного кризиса.