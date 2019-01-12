Подданная Саудовской Аравии, которая отказалась вернуться из Таиланда на родину, получит убежище в Канаде

Рахаф Кунун уже направляется в эту страну, передает ВВС. Девушка в понедельник отказалась сесть на авиарейс в Кувейт, как требовали местные иммиграционные власти, и забаррикадировалось в номере отеля на территории аэропорта Бангкока. По словам 18-летней Кунун, она отреклась от ислама. В Саудовской Аравии подобное грозит смертной казнью. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что его правительство согласилось принять Кунун.