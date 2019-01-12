"Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны"

Она будет называться республикой Северная Македония. Такое соглашение было достигнуто в прошлом году на переговорах между Скопье и Афинами. Греция, у которой есть провинция с таким же названием, опасалась территориальных претензий со стороны Македонии. По этой причине она блокировала вступление страны в НАТО и ЕС. Теперь аналогичное голосование по данному соглашению должно состояться в парламенте Греции. Против переименования страны выступала македонская оппозиция.