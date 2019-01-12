Трое предполагаемых боевиков убиты в Дагестане

Это случилось, когда они попытались напасть на сотрудников ДПС, сказали в Национальном антитеррористическом комитете. Инцидент произошел на федеральной автомобильной трассе «Кавказ» между Кизилюртом и Махачкалой. По словам силовиков, в машине нападавших обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. Никто из гражданского населения или сотрудников сил безопасности при перестрелке не пострадал.