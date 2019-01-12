Михаил Ходорковский будет просить международные инстанции расследовать убийство журналистов в ЦАР

Он намерен обратиться, в частности, через Комиссию по правам человека ООН, сказал в эфире «Эха» основатель движения «Открытая Россия» и центра «Досье». На этой неделе центр опубликовал собственное расследование гибели троих российских журналистов в центральной Африке. По его версии, к подготовке убийства могут быть причастны люди, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным также как «повар Путина», и ЧВК Вагнерв. Следственный комитет накануне подчеркнул, что журналисты убиты при ограблении. В ведомстве уверены, что это случилось, потому что они пренебрегли правилами безопасности на территории ЦАР. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в этой республике 30 июля прошлого года.