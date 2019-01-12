Федерация бобслея России лишилась всех спонсоров

По словам ее главы, Александра Зубкова, новые партнеры у организации не появляются из-за созданных препятствий, передает ТАСС.

Накануне Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России на решение не признавать вердикт Спортивного арбитражного суда в отношении Зубкова. Таким образом, бывший бобслеист и саночник остается Олимпийским чемпионом, но только на территории нашей страны. Международная инстанция признавала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи.