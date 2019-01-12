Федерация бобслея России лишилась всех спонсоров
По словам ее главы, Александра Зубкова, новые партнеры у организации не появляются из-за созданных препятствий, передает ТАСС.
Накануне Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России на решение не признавать вердикт Спортивного арбитражного суда в отношении Зубкова. Таким образом, бывший бобслеист и саночник остается Олимпийским чемпионом, но только на территории нашей страны. Международная инстанция признавала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи.
Комментарии4
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bugbugbug 12 января 2019 | 02:20
Олимпийский чемпион по версии мосгорсуда, бгг
timber_head 12 января 2019 | 02:29
Допрыгался Зубков, похоже. Получил звание "олимпийского чемпиона на территории РФ", да вот с должностью президента Федерации бобслея России, похоже, придется расстаться. Кому нужен в этой Федерации президент, от которого все шарахаются? Ну ничего, пристроится в Госдуме. Ну или "министром спорта" в Иркутской области. Не пропадет. Защитил звание Олимпийского чемпиона. В Мосгорсуде.
olenenok_zed 12 января 2019 | 02:35
Чиновники и судья развалили бобслей )
ringmenn 12 января 2019 | 02:49
Мало того что сам обосрался по полной, еще и федерацию топит козел!!