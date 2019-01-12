Мещанский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего главу разведки самопровозглашенной ДНР

Дмитрия Лысаковского признали виновным в мошенничестве, он настаивал на невиновности, передает агентство ТАСС. По данным следствия, осужденный вместе с сообщниками Петром Чихуном и Михаилом Черновым участвовали в рейдерском захвате старинного особняка на Гоголевском бульваре в центре Москвы. Чихун, которого сепаратисты называли своим представителем в Международном уголовном суде, получил 6 лет лишения свободы, Чернов – 11.