Мещанский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего главу разведки самопровозглашенной ДНР
Дмитрия Лысаковского признали виновным в мошенничестве, он настаивал на невиновности, передает агентство ТАСС. По данным следствия, осужденный вместе с сообщниками Петром Чихуном и Михаилом Черновым участвовали в рейдерском захвате старинного особняка на Гоголевском бульваре в центре Москвы. Чихун, которого сепаратисты называли своим представителем в Международном уголовном суде, получил 6 лет лишения свободы, Чернов – 11.
Комментарии2
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vadimp 12 января 2019 | 02:24
"... рейдерском захвате старинного особняка на Гоголевском бульваре в центре Москвы."
Не по чину хапнул?
timber_head 12 января 2019 | 02:37
"По данным следствия, осужденный вместе с сообщниками Петром Чихуном и Михаилом Черновым участвовали в рейдерском захвате старинного особняка на Гоголевском бульваре в центре Москвы."
Ну так а чё жаловаться? Можно подумать, он чем-то другим на территории Украины занимался.
Вот ещё один "герой-патриет, защищавший русских на юго-востоке Украины":
"Как стало известно "Ъ", бывший командир взвода луганского ополчения Михаил Константинов (Медведь), объявленный в международный розыск за убийство двух сотрудников ДПС в Мособласти, может скрываться не только в ЛНР, но и в Абхазии, за независимость которой он также воевал. "
Представляю себе, сколько ещё этих "героев", вернувшихся в Россию, совершили подобные же "подвиги", но менее громкие и неозвученные в прессе.