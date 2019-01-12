Израильская авиация обстреляла окрестности Дамаска

По словам сирийских военных, ПВО республики сбили большинство ракет. Но в результате атаки поврежден склад в аэропорту столицы. В то же время воздушная гавань не пострадала и работает в обычном режиме, передает агентство SANA. Предыдущая подобная атака произошла 25 декабря. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по Сирии из воздушного пространства Ливана. По официальным данным, был поврежден склад боеприпасов и ранены трое военнослужащих. В Минобороны России обвинили Израиль в том, что атака произошла в тот момент, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку гражданские лайнеры.