Франция готовится к новым антиправительственным протестам
Выступления сторонников движения «желтых жилетов» пройдут во многих крупных городах. В МВД ожидают, что девятая волна протестных акций соберет в столице и регионах более 50 тыс. человек. Усиленные наряды полиции будут дежурить на Елисейских Полях, площади Согласия и на подступах к МВД Франции и президентскому дворцу, передает агентство ТАСС. Антиправительственные демонстрации начались в прошлом году. Их спровоцировали планы правительства повысить налог на топливо. Позже власти отказались от этих планов. Акции сопровождались столкновениями участников с полицией. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении национальных дебатов. Они должны начаться на следующей неделе.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
black_velvet 12 января 2019 | 02:35
Франция готовится и сделает. Россия ссыт и проглотит.
neon999 12 января 2019 | 02:53
События интерпретируются в стиле "какой бардак они там развели".
Но именно благодаря готовности протестовать в жесткой форме, французы получили государство с человеческим лицом.
А российская публика готова все терпеть. "Ни в коем случае не надо революции и насилия".
В лучшем случае - "возьмемся за руки", белые ленточки и всякое такое. А большинство с песнями пойдет в крематорий,
когда их туда пошлют. И эти люди себя гордо называют великим народом ?