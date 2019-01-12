Франция готовится к новым антиправительственным протестам

Выступления сторонников движения «желтых жилетов» пройдут во многих крупных городах. В МВД ожидают, что девятая волна протестных акций соберет в столице и регионах более 50 тыс. человек. Усиленные наряды полиции будут дежурить на Елисейских Полях, площади Согласия и на подступах к МВД Франции и президентскому дворцу, передает агентство ТАСС. Антиправительственные демонстрации начались в прошлом году. Их спровоцировали планы правительства повысить налог на топливо. Позже власти отказались от этих планов. Акции сопровождались столкновениями участников с полицией. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении национальных дебатов. Они должны начаться на следующей неделе.