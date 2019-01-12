Эксперты предупреждают правительство об угрозах сбоев из-за закона о суверенном Рунете

Специалисты организации «Цифровая экономика» раскритиковали законопроект, который подготовили сенаторы-единоросы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. В отчете для кабинета министров говорися, что авторы законопроекта предлагают меры, которые прямо противоречат заявленным ими же целям повышения устойчивости работы Интернета в России и российских ресурсов. Установка дополнительного оборудования увеличит нагрузку на сеть, которая и так растет органически из-за постоянного увеличения объемов интернет-трафика. В законопроекте говорится, что он не потребует расходов из бюджета. Эксперты отвечают, что расходы понадобятся на закупку дорогостоящего оборудования, его обслуживание и содержание каналов связи.