Эксперты предупреждают правительство об угрозах сбоев из-за закона о суверенном Рунете
Специалисты организации «Цифровая экономика» раскритиковали законопроект, который подготовили сенаторы-единоросы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. В отчете для кабинета министров говорися, что авторы законопроекта предлагают меры, которые прямо противоречат заявленным ими же целям повышения устойчивости работы Интернета в России и российских ресурсов. Установка дополнительного оборудования увеличит нагрузку на сеть, которая и так растет органически из-за постоянного увеличения объемов интернет-трафика. В законопроекте говорится, что он не потребует расходов из бюджета. Эксперты отвечают, что расходы понадобятся на закупку дорогостоящего оборудования, его обслуживание и содержание каналов связи.
Комментарии2
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hastings 12 января 2019 | 01:18
Ничего, проложим кабели потолще и вся нужная спецслужбам информация будет течь с нужной скоростью!
shplint_07 12 января 2019 | 01:25
Посмотрел, что такое "Цифровая экономика". Некоммерческая организация, во главе еврей. "Будет обеспечивать взаимодействие". Известно, с кем обеспечивают взаимодействие "некоммерческие" евреи. Рабство под названием "Цифровая экономика" нам не нужно.