Российские бизнесмены закрывают свои счета в банках Кипра, пишет агентство Bloomberg
По меньшей мере, двое предпринимателей, которые более десяти лет держали средства на Кипре, подтвердили, что недавно были вынуждены забрать их из-за ужесточения требований. Они не смогли подтвердить происхождение денег. Сокращение числа российских клиентов у местных банков подтверждают и в компании, которая обслуживает иностранных инвесторов. По сведениям Центробанка Кипра, в конце ноября 2018 года объем средств на банковских счетах, принадлежащим иностранцам (в основном россиян), упал до €7,1 млрд. В 2012 он составлял рекордные €21,5 млрд. Прошлым летом власти предписали кредитным организациям выявлять офшорные компании и прекращать сотрудничество с ними.
Комментарии5
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zapadnay 12 января 2019 | 01:19
Далеко не все смогут подтвердить наличие больших денег, а скорее всего, вообще мало кто подтвердит, откуда такая денюжка.
hastings 12 января 2019 | 01:20
По меньшей мере, двое. А большей мере, трое. Я для своих сбережений тайник в нужнике на улице оборудовал и никакой Кипр не нужен!
eniro 12 января 2019 | 01:39
hastings: Как это по-русски! Все свое, ношу с собой и держу, где живу.
endemic 12 января 2019 | 01:55
Открою страшную тайну - и не только Кипра. Из-за "инцедента в Керченском проливе".
viktorova 12 января 2019 | 01:56
В матрасы, в матрасы все нажитое непосильным трудом.
Корейко всегда жив!