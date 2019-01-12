Российские бизнесмены закрывают свои счета в банках Кипра, пишет агентство Bloomberg

По меньшей мере, двое предпринимателей, которые более десяти лет держали средства на Кипре, подтвердили, что недавно были вынуждены забрать их из-за ужесточения требований. Они не смогли подтвердить происхождение денег. Сокращение числа российских клиентов у местных банков подтверждают и в компании, которая обслуживает иностранных инвесторов. По сведениям Центробанка Кипра, в конце ноября 2018 года объем средств на банковских счетах, принадлежащим иностранцам (в основном россиян), упал до €7,1 млрд. В 2012 он составлял рекордные €21,5 млрд. Прошлым летом власти предписали кредитным организациям выявлять офшорные компании и прекращать сотрудничество с ними.