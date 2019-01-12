Оппозиция в Гвинее обвинила российского посла в попытке подорвать суверенитет страны
Глава дипмиссии Александр Брегадзе предложил изменить Конституцию и позволить действующему президенту страны Альфе Конде баллотироваться на третий срок, передает агентство Reuters. Его высказывание прозвучало в эфире местного телевидения, которое транслировало церемонию с участием Конде по случаю Нового года. Брегадзе похвалил 80-летнего президента, назвал его «легендарным», и сказал, что ротация лидеров не всегда полезна. Он добавил, что следует «адаптировать Конституцию к реальности, а не реальность к Конституции» (цитата по Reuters). В свою очередь в посольстве России в Гвинее сказали изданию РБК, что слова главы дипмиссии были вырваны из контекста.
Комментарии3
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kondrat_vlad 12 января 2019 | 01:41
Путинцы устанавливают путинизм в Гвинее..
Теперь понятно что божество со странным именем Пуйтин будет до смерти президентом как Мугабе...
wild_division 12 января 2019 | 01:50
Русскую весну не хотите гвинейцы? Тогда мы идем к вам в Бисау.
viktorova 12 января 2019 | 01:53
Чего там грустная лошадка вечно вещает про вмешательство сша во внутренние дела других стран?
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу....(анекдот)