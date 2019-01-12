Оппозиция в Гвинее обвинила российского посла в попытке подорвать суверенитет страны

Глава дипмиссии Александр Брегадзе предложил изменить Конституцию и позволить действующему президенту страны Альфе Конде баллотироваться на третий срок, передает агентство Reuters. Его высказывание прозвучало в эфире местного телевидения, которое транслировало церемонию с участием Конде по случаю Нового года. Брегадзе похвалил 80-летнего президента, назвал его «легендарным», и сказал, что ротация лидеров не всегда полезна. Он добавил, что следует «адаптировать Конституцию к реальности, а не реальность к Конституции» (цитата по Reuters). В свою очередь в посольстве России в Гвинее сказали изданию РБК, что слова главы дипмиссии были вырваны из контекста.