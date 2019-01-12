Независимости Белоруссии предстоит испытание на прочность, считает президент республики Александр Лукашенко
В ближайшие два года ее будут «пробовать на зуб», сказал он на торжественном приеме. Глава государства уверен, что белорусы найдут достойный ответ. В прошлом месяце Лукашенко обвинял Россию в том, что под видом «глубокой интеграции» она пытается включить Белоруссия в свой состав. Камнем преткновения в отношениях двух стран сейчас остается вопрос компенсации Минску после налогового маневра в нефтяной отрасли России. Власти Белоруссии считают, что из-за такого шага страна потеряет $10 млрд в ближайшие годы.
Комментарии4
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wild_division 12 января 2019 | 01:17
Первыми покусились на независимость вонючки из редакции Эха Масквы, назвав ее Белоруссия. Нет такой страны. Поняли журналюги?
aswarsp 12 января 2019 | 01:28
Белорусы - братья, штык в землю!
fresh_breeze 12 января 2019 | 01:32
"Власти Белоруссии считают, что из-за такого шага страна потеряет $10 млрд в ближайшие годы."
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Так Белоруссия независима от России? Тогда надо платить. Если платить не надо, то Белоруссия — это субъект РФ. Сперва сами разберитесь, кто вы есть, а потом уж обвиняйте других.
creta 12 января 2019 | 01:33
Либо эхо опять брешет, либо батька умом тронулся.