Независимости Белоруссии предстоит испытание на прочность, считает президент республики Александр Лукашенко

В ближайшие два года ее будут «пробовать на зуб», сказал он на торжественном приеме. Глава государства уверен, что белорусы найдут достойный ответ. В прошлом месяце Лукашенко обвинял Россию в том, что под видом «глубокой интеграции» она пытается включить Белоруссия в свой состав. Камнем преткновения в отношениях двух стран сейчас остается вопрос компенсации Минску после налогового маневра в нефтяной отрасли России. Власти Белоруссии считают, что из-за такого шага страна потеряет $10 млрд в ближайшие годы.