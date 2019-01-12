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01:04, 12 января 2019

Министр иностранных дел Японии Таро Коно прибывает сегодня в Москву

В преддверии его визита российский МИД напомнил, что решение проблемы мирного договора между двумя странами возможно в случае признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме. В том числе суверенитета России над Южными Курилами. Японская пресса писала, что Токио планирует предложить отказаться обеим странам от материальных компенсаций за Курильские острова. А премьер-министр соседнего государств Синдзо Абэ обещал поставить точку в вопросе о Курилах.

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kotbajune 12 января 2019 | 01:26


«Слышишь, слышишь ты стоны тяжёлые,
Заливается сердце кручинушкой.
То страдает Хоккайдщина милая,
Стонет бедная под погаными»
(Баян, который «бо вещий» , X век)

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