Министр иностранных дел Японии Таро Коно прибывает сегодня в Москву
В преддверии его визита российский МИД напомнил, что решение проблемы мирного договора между двумя странами возможно в случае признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме. В том числе суверенитета России над Южными Курилами. Японская пресса писала, что Токио планирует предложить отказаться обеим странам от материальных компенсаций за Курильские острова. А премьер-министр соседнего государств Синдзо Абэ обещал поставить точку в вопросе о Курилах.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kotbajune 12 января 2019 | 01:26
«Слышишь, слышишь ты стоны тяжёлые,
Заливается сердце кручинушкой.
То страдает Хоккайдщина милая,
Стонет бедная под погаными»
(Баян, который «бо вещий» , X век)