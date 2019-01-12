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00:00, 12 января 2019

Новую акцию проведут в Риге защитники русских школ

Акцию назвали «Марш за социальную справедливость». Люди соберутся в центре Риги на Домской площади и оттуда пойдут к зданию Сейма. Главная тема шествия и митинга реформы в сфере образования, которые их противники называют вредоносными. Устроители хотят обратить внимание и на другие проблемы в стране – начиная от подорожания продуктов и услуг до социального неравенства. В руководстве партии Русский союз Латвии – одного из организаторов, заявили, что их вдохновляют успехи протестного движения во Франции, где жёлтым жилетам удалось заставить власти пойти навстречу социальным требованиям. «Мы против насилия на улицах, но мы за борьбу в интересах народа», — говорится в сообщении. Согласно реформе, которую одобрил президент страны Раймонд Вейонис, школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Это произойдёт к сентябрю 21 года. Русскоязычное население реформу восприняло очень негативно, по стране прокатилась волна протестов.

В службе государственной безопасности назвали предстоящую акцию частью предвыборной кампании в Европарламент. И упрекнули партию Русский союз Латвии в использовании тем и лозунгов, нацеленных на раскол общества.

Комментарии

4

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juicynoni 12 января 2019 | 00:14

Хотите русскую шкоу? Нет проблем, вокзал москва и все школы русские.

zztop1960 12 января 2019 | 00:19

На недавних парламентских выборах Русский союз Латвии с треском провалился , не пройдя 5% барьер

mikhail_spb_ 12 января 2019 | 00:20


Интересно, а в Латвии русские школы тоже без тёплых сортиров, канализации и водопровода, как тысячи русских школ в России?

unprejudiced 12 января 2019 | 00:23

пономарев, навральный, гудковы, яшин, прочая либерда участвовать будет в марше в защиту прав человека?

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