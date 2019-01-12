Новую акцию проведут в Риге защитники русских школ

Акцию назвали «Марш за социальную справедливость». Люди соберутся в центре Риги на Домской площади и оттуда пойдут к зданию Сейма. Главная тема шествия и митинга реформы в сфере образования, которые их противники называют вредоносными. Устроители хотят обратить внимание и на другие проблемы в стране – начиная от подорожания продуктов и услуг до социального неравенства. В руководстве партии Русский союз Латвии – одного из организаторов, заявили, что их вдохновляют успехи протестного движения во Франции, где жёлтым жилетам удалось заставить власти пойти навстречу социальным требованиям. «Мы против насилия на улицах, но мы за борьбу в интересах народа», — говорится в сообщении. Согласно реформе, которую одобрил президент страны Раймонд Вейонис, школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Это произойдёт к сентябрю 21 года. Русскоязычное население реформу восприняло очень негативно, по стране прокатилась волна протестов.

В службе государственной безопасности назвали предстоящую акцию частью предвыборной кампании в Европарламент. И упрекнули партию Русский союз Латвии в использовании тем и лозунгов, нацеленных на раскол общества.