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00:00, 12 января 2019

Во Франции сегодня ожидаются новые акции «желтых жилетов»

Власти могут отреагировать жестко.

На улицах Парижа появятся 14 бронетранспортеров. В полиции пояснили, что с каждым разом протесты становятся все радикальнее, были погромы магазинов и поджоги машин. За порядком в столице будут следить 5 тысяч полицейских, а по всей Франции – 80 тысяч.
Протесты, которые начались осенью как акции против роста цен на бензин, теперь стали выражением общего недовольства. Власти Франции пошли на уступки. Сначала отменили повышение топливных акцизов, потом президент Эмануэль Макрон пообещал снизить налоги и увеличить минимальный размер оплаты труда. Однако акции «желтых жилетов» продолжились. По официальным данным, за два месяца уличных акций были задержаны почти пять с половиной тысяч человек, суды вынесли тысячу решений. Премьер-министр Эдуар Филипп недавно высказался за ужесточение наказания для участников беспорядков.

Телеканал BFM ранее отказался освещать протесты из-за нападений на своих журналистов.

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