Дональд Трамп не намерен прямо сейчас вводить режим ЧП  в стране

Президент ждет решения Конгресса США по выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома. С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. По сведениям издания «Хилл», Белый дом готовится к тому, что частичная приостановка работы американского правительства продлится еще несколько недель.