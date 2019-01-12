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00:00, 12 января 2019

Дональд Трамп не намерен прямо сейчас вводить режим ЧП  в стране

Президент ждет решения Конгресса США по выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома. С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. По сведениям издания «Хилл», Белый дом готовится к тому, что частичная приостановка работы американского правительства продлится еще несколько недель.

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