Пресс-секретарь губернатора Магаданской области: Казней за инакомыслие в России никогда не было
Казней за инакомыслие в России никогда не было, потому что т.н. «врагов государства» расстреливали и казнили по другим уголовным статьям. Это следует из разъяснений пресс-секретаря губернатора Магаданской области относительно высказываний главы региона Сергея Носова в интервью писателю Александру Проханову. Как передает «Росбалт», пресс-секретарь губернатора считает, что фраза вырвана из контекста интервью, причем, скорее всего, специально. Комментировать другое сомнительное высказывание Носова — о том, что советского конструктора Королева якобы не принуждали заниматься на Колыме золотодобычей — пресс-секретарь не стал.
Высказывание губернатора об отсутствии преследования за инакомыслие, — это показатель образования этого человека, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Николай Сванидзе. Он добавил, что присутствие Носова на этой должности удивительно.
Сванидзе добавил, что малообразованные люди нередко вспоминают Сталина, когда хотят высказать недовольство коррупцией в высших эшелонах власти.
Комментарии4
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danko1 12 января 2019 | 00:08
Какие мрази во власти, нагло врут, оправдывая прошлые преступления и свои собственные в настоящем.
Этот губернатор, будучи мэром Магнитогорска, запрещал неугодные СМИ и митинги.
И этот подонок теперь власть, на повышение ублюдок врущий и подлый пошел.
arc1000i 12 января 2019 | 00:15
"Эховские" дегенераты упорно считают нацистских преступников казнёнными за инакомыслие. В свете выступления завсегдатая "Эха" Зильбертруда в "Гельвеции" на Дилетантских чтениях 25.12.2018 - неудивительно.
macron21 12 января 2019 | 00:16
Вчера Рогозин с его дурацким высказыванием по поводу научных публикаций, сегодня Носов с откровенно оскорбляющим память миллионов достойных людей погибших в гулаге.Создается впечатление что идёт негласное соревнование кто гаже и некомпетентнее.
mikhail_spb_ 12 января 2019 | 00:17
Нужно проверить магаданского губера, вдруг его папашка был сталинско-чекистским палачом.
Поэтому он этот бред и несёт, обеляя преступный режим.