С визитом в Москву, как ожидается, сегодня прибудет глава МИД Японии Таро Коно
В ходе встреч с российскими дипломатами планируется прежде всего обсудить ситуацию вокруг Курильских островов и российско-японского мирного договора.
Ключевым моментом в визите Таро Коно в Россию станет встреча с его российским коллегой Сергеем Лавровым, которая запланирована на 14 января. Переговоры будут посвящены судьбе Курил и станут прологом к встрече на высшем уровне: ожидается, что во второй половине месяца в Россию прилетит японский премьер Синдзо Абэ, который обсудит тот же вопрос с президентом Владимиром Путиным. Ранее Абэ пообещал «поставить точку» в переговорах по Курилам.
Об активизации диалога по этой проблеме стало известно в середине ноября после встречи двух лидеров в Сингапуре. За основу решено было взять декларацию от 1956 года: согласно этому документу Советский Союз соглашался передать Японии остров Шикотан и мелкие острова Малой Курильской гряды с условием перехода их под контроль Токио после заключения мирного договора.
Между тем, на этой неделе стало известно о вызове японского посла в российский МИД. Недовольство Москвы, в частности, вызвали высказывания Синдзо Абэ о возможной передаче островов при согласии проживающих там россиян.
Комментарии9
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kp6ic 12 января 2019 | 00:04
торгуют территорями как послдение мрази. иначе чем вызвана вся эта возня со стороны япошек? омерзительное зрелище.
kotbajune 12 января 2019 | 00:18
«Слышишь, слышишь ты стоны тяжёлые,
Заливается сердце кручинушкой.
То страдает Хоккайдщина милая,
Стонет бедная под погаными»
(Баян, который «бо вещий» , X век)
turrinn 12 января 2019 | 00:04
отдать все острова и сахалин до кучи.
пусть хоть там, люди поживут. да.
stopkran1969 12 января 2019 | 00:16
turrinn: по логике оно так, но одно дело "братскому Китаю" 3 Франции.... А другое - за 1905 понтами тряхнуть
fresh_breeze 12 января 2019 | 00:08
Ещё один... Этот мамой или тоже папой клялся, что вернёт Курильские острова?
matsam 12 января 2019 | 00:12
Походу, кинули самураев... Никто острова не отдаст.
mikhail_spb_ 12 января 2019 | 00:14
Вот нацдилер и добился-таки своего выхода на арену политического цирка.
Теперь будет ломать комедию, представляя себя важной политической фигурой.
buzukin075 12 января 2019 | 00:15
Сначала этому косоглазому поставят клизму, а потом еще и приопустят. Штой-то у них слюна с клыков закапала - снова хотят наших островов, штобы там опыты на людях ставить. Скорее они нам Хоккайдо отдадут, чем мы им Хабомаи! Ну полные идиоты - они нам санкции, а с нас острова??? Пусть отсосут у морского ежика икру :)
arc1000i 12 января 2019 | 00:19
> согласно этому документу Советский Союз соглашался передать Японии
А также, по словам МИД РФ, при полном признании Японией итогов Второй Мировой, в том числе - суверенитета РФ над Южными Курилами.