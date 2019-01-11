Биатлонист Александр Логинов выразил желание лично поговорить с французом Мартеном Фуркадом, чтобы закрыть вопрос о применении россиянином запрещенных веществ. Слова спортсмена приводит норвежский телеканал NRK. 26-летний Логинов сегодня победил в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Фуркад, занявший седьмое место, заявил, что не уважает российского биатлониста, ранее отбывшего двухлетнюю дисквалификацию за допинг. По словам француза, Логинову необходимо извиниться и объяснить, каким образом запрещенный препарат оказался в его организме.