Биатлонист Александр Логинов выразил желание лично поговорить с французом Мартеном Фуркадом
Биатлонист Александр Логинов выразил желание лично поговорить с французом Мартеном Фуркадом, чтобы закрыть вопрос о применении россиянином запрещенных веществ. Слова спортсмена приводит норвежский телеканал NRK. 26-летний Логинов сегодня победил в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Фуркад, занявший седьмое место, заявил, что не уважает российского биатлониста, ранее отбывшего двухлетнюю дисквалификацию за допинг. По словам француза, Логинову необходимо извиниться и объяснить, каким образом запрещенный препарат оказался в его организме.
Комментарии44
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kunst54 11 января 2019 | 23:12
Фуркад должен в желтом жилете завтра на гонку преследования выйти, в самый раз.
kotbajune 11 января 2019 | 23:17
А у сборной Норвегии он не хочет спросить откуда у них такое количество астматиков?
tant14 11 января 2019 | 23:26
kotbajune: дурачок, климат в Норвегии такой, в ней вообще много астматиков. Но не веришь, так проверь. Никто не запрещает.
А Логинов попался на допинге и теперь уходит из биатлона.
Причем попадался он неоднократно и до Олимпиады.
Логинов попался на допинге
Биатлонист Александр Логинов отстранен от сборной за употребление допинга
Фарид Бектемиров 27.11.2014, 18:26
Любопытно, что допинг-пробу специалисты взяли в ноябре 2013-го, то есть больше года назад.
kotbajune 11 января 2019 | 23:30
tant14: " дурачок, климат в Норвегии такой,"
А до этого я как вас оскорбил, а - свинья безграмотная
"Существует целый ряд факторов риска, способствующих возникновению и развитию бронхиальной астмы у определённых лиц.
Наследственность. Профессиональные факторы. Влияние биологической и минеральной пыли. Экологические факторы.
Климат вообще не при чём!!!
tant14 11 января 2019 | 23:40
kotbajune: Тварь, тиы чего ругаешься?* ЯЧ тебя назвал тем, кем считаю, а не оскорблял.
Тупая тварь, ты несешь бред,
потому как дурак.
==========
Астма является болезнью с многочисленными формами проявления, но у большинства астматиков плохое самочувствие возникает в холодную погоду. Интенсивные тренировки в очень холодную погоду (< 10°C) следует проводить с большой осторожностью.
--------------
По итогам 2015 года 11 российских спортсменов признаны астматиками
19 августа 2016, 09:35
Другие
18
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало годовой отчёт за 2015 год. Согласно этому отчёту, 11 российских спортсменов получили возможность использовать препараты против астмы.
Всего российские спортсмены подали за 2015 год 54 запроса на так называемые «терапевтические исключения», то есть возможность принимать запрещённые препараты по медицинским показаниям. Из 54 запросов удовлетворено 25.
Что касается спортивной астмы, то число запросов на «терапевтическое исключение» составило 24. Из них 11 удовлетворены РУСАДА. Иными словами, по итогам 2015 года 11 российских спортсменов официально признаны астматиками, которым по медицинским показаниям разрешено принимать препараты против астмы.
kotbajune 11 января 2019 | 23:42
tant14: Я тебя тоже считаю СВИНЬЁЙ и безграмотной
" плохое самочувствие возникает в холодную погоду. "
плохое самочуствие - это симптом, один из симптомов заболевания
а не причина его, дрянь ты глупая
tant14 11 января 2019 | 23:52
kotbajune: Тупой ты идиот, холодная погода как раз и есть одна из причин приступов астмы.
а отчего возникает астма вообще неизвестно.
Астма является болезнью с многочисленными формами проявления, но у большинства астматиков плохое самочувствие возникает в холодную погоду. Интенсивные тренировки в очень холодную погоду (< 10°C) следует проводить с большой осторожностью.
kotbajune 12 января 2019 | 00:10
tant14: недоумок
проявление и возникновения самочуствия - это СИМПТОМЫ, а не ПРИЧИНА
ВОЗ
Причины астмы
Мы не понимаем до конца основные причины возникновения астмы. Наиболее весомыми факторами риска возникновения астмы является сочетание генетической предрасположенности и воздействия таких факторов окружающей среды в виде вдыхаемых веществ и частиц, которые могут вызвать аллергическую реакцию или раздражение дыхательных путей, как:
аллергены в помещении (например клещи домашней пыли в постельном белье, коврах и мягкой мебели, загрязнение и перхоть домашних животных);
уличные аллергены (например, пыльца растений и плесеневые грибы);
табачный дым;
химические раздражающие вещества на рабочем месте;
загрязнение воздуха.
m_doc 12 января 2019 | 00:16
kotbajune: Бронхиальная астма - серьёзная болезнь. Какой там на фиг большой спорт с его лошадиными нагрузками... Фейковые диагнозы, фейковые чемпионы...
tant14 12 января 2019 | 00:22
kotbajune: Тупой скот, ты настолько туп, что питаешься дерьмом и не понимаешь этого.
-
. Спортивный врач Сергей Илюков рассказал в интервью одному спортивному изданию, насколько подобные препараты влияют на результат.
«Допустим, кто-то принимает лекарства в терапевтических дозах. Без лечения просвет бронхов, например, 70%. С лекарством – 100%. Преимущества над другими нет.
Может ли он увеличиться до 110%? В норме легкие не являются фактором, ограничивающим работоспособность, то есть увеличение просвета до 110% работоспособности не прибавит. Этот кислород все равно не усвоится, потому что лимитирующим фактором будет гемоглобиновая масса, а не просвет бронхов. Даже если просвет бронхов у тебя станет 110% – пользы в работоспособности ты не получишь.
Принцип, почему препараты запрещены как допинг, иной: при превышении терапевтических доз (то есть при приеме в запрещенных количествах) они имеют анаболический эффект. Растет сила и увеличивается жиросжигание.
Мне смешно читать мнения: ты принимаешь препарат от астмы, у тебя расширяются легкие – значит, ты получаешь больше кислорода. Это стереотипный образ мышления обывателя. А суть-то совсем иная».
Понял, тупенький, а теперь сосни и спатеньки
m_doc 11 января 2019 | 23:31
tant14: Ты людей за пеньки держишь? Климат у них... сказочник.
Никуда Логинов не уходит и попался он один раз. Пробу несколько раз исследовали разными методами.
Учи матчасть, трепло.
danko1 11 января 2019 | 23:42
Пылеву дважды на допинге ловили.
Да и Чудов Максим, русская ракета, после уличения в применении допинга исчез.
Если всех перечислять допингистов- биатлонистов наших за последние годы, то несколько команд собрать можно.
pit_heap 11 января 2019 | 23:57
danko1: Пылеву поймали одни раз. Перед Турином,на средстве от насморка, которое не дает никаких преимуществ.Она его приняла предварительно спросив разрешение у ВАДА уведомив представилелей андтидопинговых служб. .Они не запретили ей принимать, но когда Пылева выиграла золото ее сразу дисквалифицировали за наличие запрещенного препарата.
Тем же норвежским астматикам в олимпийском Турине запретили принимать их препараты. В результате сборная Норвегии в Турине -2006 выиграла всего 2 золотые медали.
ну попробуйте перечислить всех пойманных на допинге русских биатлонистов и посмотрим сколько команд вы наберете.Причем половина обвиняемых в допинге наших спортсменов так и не получила никаких внятных объяснений в чем же именно они виноваты кроме подозрений Вада.
danko1 12 января 2019 | 00:03
pit_heap: Не один раз Пылеву ловили. И то, что на средстве от насморка- ложь.
Последний раз её поймали на переливании крови, что запредельно высокий гемоглобин показал.
moderator_pablo 11 января 2019 | 23:57
danko1:
бабуль , ты и в допинге , спец ? шарман !
tant14 11 января 2019 | 23:46
m_doc: ну ты и дура, однако, обосрался один раз, а позор на всю жизнь. Не отмоется.
m_doc 11 января 2019 | 23:58
tant14: Только тебе, тупорылому, кого-то дурой и называть. Мозги себе для начала пересади, хотя бы жареные.... или пареные. Всё лучше, чем ничего:)
Ты кто, великий инквизитор и отпускальщик грехов? Святые ценятся в других местах, не в спорте. Ты всё перепутало, безмозглое:)
pna 11 января 2019 | 23:42
tant14: В чем проблема? У Логинова обнаружили допинг. Виноват был лично он или нет, но его дисквалифицировали. Он отбыл наказание и законным образом вернулся в спорт. Если Фуркаду не нравятся правила, то пускай борется с федерацией биатлона или уходит из спорта. Причем здесь Логинов?
tant14 11 января 2019 | 23:57
pna: То есть допинг ему ввели в бессознательном состоянии? Вы идиот, да?
Русские биатлонисты-допингисты уже всех достали.
pna 12 января 2019 | 00:03
tant14: похоже идиот это вы. Еще раз подчеркну для непонятливых. Логинов отбыл срок дисквалификации и законным образом вернулся в спорт. А на допинге попадаются спортсмены всех стран.
goddd 12 января 2019 | 00:12
pna: m_doc: олько тебе, тупорылому, кого-то дурой и называть
============
Гы-гы-гы...портянка обиделась на правду..
m_doc 12 января 2019 | 00:20
goddd: Интересный лейбл у прокладки - "Господь Бог". Где тебя таких производят и с какой целью?:))
pit_heap 11 января 2019 | 23:51
tant14: ну и что вам много астматиков.Они принимают лекарства которые дают им преимущества над другими.
Логинов давно отбыл свое наказание в виде дисквалификации на два года или у наказание должно быть дважды за одно и тоже?
tant14 11 января 2019 | 23:55
pit_heap: наказание должно быть одно, но на всю жизнь.
Если в приличном обществе челолвекап ловили на воровстве серебряных ложечек, то его больше в приличное общество не пускали.
Логинов попался на воровстве, что ему делать в приличном обществе?
m_doc 12 января 2019 | 00:08
tant14: Какое воровство, олигофренище?:)
А давай за допинг расстреливать, чего мелочиться-та?
pit_heap 12 января 2019 | 00:08
tant14: да что вы.Сборную Швеции сейчас тренирует Вольфганг Пихлер, который в Сочи-2014 тренировал русскую сборную по биатлону,обвиненную в допинге,воровстве по-вашему. Тренер не мог не знать,что его спортсменки принимаю допинг...Что делает Пихлер в этом приличном обществе? А что делают отбывшие наказание за допинг норвежские лыжницы и лыжники в приличном обществе?
А расскажите почему свое воровство американские и прочие спорстмены прикрывают справками о разрешенных лекарствах или это воровство по-лицензии? А, ну конечно, это прилично в западном обществе.))
m_doc 11 января 2019 | 23:22
Фуркад что за гусь? Самоназначенная совесть мирового биатлона? Мож, ещё и на колени перед ним встать... Бьорндален сказал, что Логинов наказание отбыл, и отстаньте от него.
kitaiss 11 января 2019 | 23:47
m_doc: а кто такой хуле-эйнар...чем запомнился - соплями до земли...обделавшись в дерьме единожды - долго от дерьма не отмыцца...и кстате австрийское дело ещё не закрыто, а там пока не ясно чем всё обернёцца...
m_doc 12 января 2019 | 00:00
kitaiss: Ты б закусывал, пьянь подзаборная. Лыка не вяжешь:)
kmamonov_2 11 января 2019 | 23:49
m_doc: Фуркад что за гусь?
========================================================
//У фуркадины в этом сезоне один сплошной позор - ещё ни разу на прошедших этапах кубка мира не побывал на пьедестале. Кроме эстафеты.
Похоже, таки перестал допинг применять.//
turrinn 11 января 2019 | 23:58
kmamonov_2:
/Фуркад что за гусь?/
ты то что есть на этом свете?
чего добился, скакунок подмонгольский?
ostrov_ok 11 января 2019 | 23:36
дуэль?
gnom74 11 января 2019 | 23:38
Поговорить за углом с образом ,,мелкашки,,
olenenok_zed 11 января 2019 | 23:43
Ну дак правильно Фуркад наркомана на место поставил )
kmamonov_2 11 января 2019 | 23:55
olenenok_zed: Ну дак правильно Фуркад наркомана на место поставил )
==============================================
Олененок-вася , мля!
Получишь от Оленя рогами по козлиным рожкам. Чмо, твой Фуркад.
В феврале 2017 года Фуркад уже отличился гнусностями в отношении российских спортсменов:
- Французский биатлонист Мартин Фуркад сбил с ног россиянина Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, а затем демонстративно ушел с церемонии награждения, когда российские спортсмены отказались пожать ему руку, сообщает агентство Р-Спорт.
olenenok_zed 12 января 2019 | 00:05
kmamonov_2: ты так это говоришь. будто олененкам из страны оленьей. интернет отрубили :)
Эта эстафета. Логинов финишировав (передав руль) тупо катился по центру трассы. :) мешая другим. а Фуркад наехал на его лыжи делая объезд
а) умышленность действий Фуркада доказать невозможна
б) помеха создаваемая Логиновым очевидна.
так что спасибо тебе, мой дорогой друг, что напомнил. какой еще Логинов чмо.
а т.к они не пожали руку Фуркаду - чмо в квадрате :)
m_doc 12 января 2019 | 00:02
olenenok_zed: А не наоборот? Фуркад 7-й. Потому и ведёт себя, как брошенная невеста.
olenenok_zed 12 января 2019 | 00:19
m_doc: вчера первый. завтра 7ой. после завтра 3ий.
это спорт. :)
Но Фуркада на допинге не ловили (конечно можно себя тешить, что все ВАДА закрывает на Фуркада глаза и т.д и т.п) :) Логинова ловили. юридически он может и чист. отсидев годик другой на диване. но это не значит, что тебя за это будут любить.
к тому же. как мне напомнили чуть выше. у Фуркада старые счеты к Логинову :)
когда последний повел себя как скот :)
может Лоигнов хочет извиниться и помириться? :)))
arc1000i 11 января 2019 | 23:56
Подумаешь! Целовался с девицей, которая перед этим нюхала кокаин, например.
unprejudiced 11 января 2019 | 23:57
а что фуркад то сдуваться стал как только новое биатлонное руководство пришло, теперь не дают как раньше свободно допинг принимать, ведь фуркада ранее вроде на допинг то и не проверяли, он же тяжело больной, со справочкой
biathlete 12 января 2019 | 00:10
Просто Саша не находит слов. Сегодня в интервью немецкому телевидению выглядел жалко с какими-то отдельными английскими словами, хотя вопрос немцы задали ему по-русски, и, увидев его мучения, даже вынуждены были напомнить, что можно отвечать на русском. А вопрос был: Поздравляем с победой! Вы сегодня молодец и тд. Раньше у Вас были какие-то проблемы с допингом. Что можете сказать об этом?
На что Саша продравшись через частокол английских слов "Я... счастье... бег... гонка... рубеж... ветер....", вместо того чтобы сказать "Я рад, счастлив, я победил честно", сказал наконец по-русски "Я бегу, о гонке, думаю".
Можно, конечно, рассуждать, что Александр такой по характеру, молчун, не эмоционален и тд. Но вот эта закрытость и порождает домыслы и слухи. Ну, и конечно, заранее можно было бы обдумать и подготовиться к таким вопросам. Залет был? Был. Положенное наказание понес? Понес. Претензии IBU есть? Нет. Ну, и прекрасно. Я чистый спортсмен и точка!
unprejudiced 12 января 2019 | 00:12
Появилась петиция с требованием проверить французского биатлониста Мартена Фуркада на допинг.
На сайте Change.org опубликована петиция с требованием проверить Фуркада на допинг. В случае набора достаточного количества подписей петиция будет направлена в ВАДА и Союз биатлонистов России.
По мнению ее составителей, основанием для проверки можно считать слишком высокую скорость бега и отсутствие усталости у французского спортсмена. Стоит отметить, что это уже вторая петиция в отношении Фуркада. Чуть ранее был дан старт петиции с требованием наказать биатлониста за то, что во время эстафеты он сбил россиянина Александра Логинова, а также открыто демонстрирует неприязнь к российской команде.
unprejudiced 12 января 2019 | 00:15
Виктор Маматов: «Французы принимали сразу по семь запрещенных препаратов в одном коктейле, но дело решили мирно»
Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов поделился мнением насчет того, почему французский биатлонист Мартен Фуркад высказался с критикой в адрес россиянина Александр Логинова.
«Когда у французов были проблемы, в те годы, когда я был первым вице-президентом международной федерации биатлона, они принимали сразу по семь запрещенных препаратов в одном коктейле, и по справке им разрешалось выступать, что они делали блестяще.
Мы их предупреждали и говорили, что нужно лечиться дома, а не на соревнованиях. В итоге это дело мирно решили, и французы стали работать нормально.
А сейчас они в открытую порицают то, чего уже нет. Все осуждают то, что случилось с Логиновым. Но он свое наказание отбыл. Обсуждать, конечно, можно, но не в такой степени.
По существу, Логинов – это соперник номер один для Фуркада, потому что результаты нашего спортсмена об этом говорят. Думаю, только этот мотив побуждает Фуркада к таким жестким высказываниям. Другого ничего нет», – рассказал Мамтов.
unprejudiced 12 января 2019 | 00:18
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о позитивном анализе допинг-пробы А бывшего биатлониста сборной Украины Сергея Седнева. Положительная проба была взята 22 января 2013 года в Антхольце. После первоначальной проверки в 2013 году Седневу не было сообщено о положительной пробе и только после повторной проверки в декабре 2014 года пришло сообщение об обнаружении неопределенного запрещенного препарата.
Еще один украинский биатлонист попался на допинге
Биатлонистом, сдавшим положительную пробу на допинг в январе на этапе Кубка IBU в Арбере, стал украинец Артем Тищенко, сообщает пресс-релиз IBU.
22-летний спортсмен отказался от вскрытия пробы «Б». Отмечается, что в пробе «А» этого атлета был найден милдронат.
Ранее на допинге попалась украинка Ольга Абрамова, у которой в допинг-пробе обнаружили мельдоний.
Тищенко временно отстранен от любых соревнований. Окончательное решение по его судьбе примет Антидопинговый комитет IBU в ближайшее время.