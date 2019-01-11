Принятие закона о суверенном интернете, предложенного А.Клишасом, приведет к росту нагрузки на сетевую инфраструктуру
Принятие закона о суверенном интернете, предложенного Андреем Клишасом, приведет к росту нагрузки на сетевую инфраструктуру и сбоям во всей национальной системе связи. Об этом, как пишет издание «Белл», предупреждают эксперты организации «Цифровая экономика». В организации считают, что расходы на реализацию закона составят десятки миллиардов рублей из-за закупки дорогостоящего оборудования и содержания каналов связи.
Комментарии8
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kitaiss 11 января 2019 | 23:41
зато не будет обсиралова путен и ко...
gordy 11 января 2019 | 23:50
Он хочет довести страну до перенапряжения?
kaplan911 12 января 2019 | 00:06
gordy:
Нет.
Хочет довести страну до ручки.
clandestino 11 января 2019 | 23:44
Суверенный интернет это оксюморон, суверенная демократия - тавтология, а либеральная империя это тоже оксюморон. .Совсем эти дегенераты запутались в тропах.Очень жаль, что так получилось, что население России беспредельно зависит от этих организмов, у которых остались только глотательные, хватательные и выделительные рефлексы, плюс страх за свою шкуру, уже даже паника.
kaplan911 11 января 2019 | 23:46
Суверенный интернет это попытка оседлать каналы связи
и впаривать россиянам свою туфту.
Это полный отстой.
hangman_ru 12 января 2019 | 00:02
Клишас - 32раз
biathlete 12 января 2019 | 00:13
Ничего...Больше АДА!
zztop1960 12 января 2019 | 00:22
В Швейцарии, по информации газеты «Ведомости», А. А. Клишасу принадлежит домовладение общей площадью 432 м² и земельный участок площадью 1000м²(задекларировано только 543м)