Принятие закона о суверенном интернете, предложенного А.Клишасом, приведет к росту нагрузки на сетевую инфраструктуру

Принятие закона о суверенном интернете, предложенного Андреем Клишасом, приведет к росту нагрузки на сетевую инфраструктуру и сбоям во всей национальной системе связи. Об этом, как пишет издание «Белл», предупреждают эксперты организации «Цифровая экономика». В организации считают, что расходы на реализацию закона составят десятки миллиардов рублей из-за закупки дорогостоящего оборудования и содержания каналов связи.