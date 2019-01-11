Пресс-секретарь губернатора Магаданской области: Казней за инакомыслие в России никогда не было

Казней за инакомыслие в России никогда не было, потому что т.н. «врагов государства» расстреливали и казнили по другим уголовным статьям. Это следует из разъяснений пресс-секретаря губернатора Магаданской области относительно высказываний главы региона Сергея Носова в интервью писателю Александру Проханову. Как передает «Росбалт», пресс-секретарь губернатора считает, что фраза вырвана из контекста интервью, причем, скорее всего, специально. Комментировать другое сомнительное высказывание Носова — о том, что советского конструктора Королева якобы не принуждали заниматься на Колыме золотодобычей — пресс-секретарь не стал.