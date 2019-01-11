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23:00, 11 января 2019

Пресс-секретарь губернатора Магаданской области: Казней за инакомыслие в России никогда не было

Казней за инакомыслие в России никогда не было, потому что т.н. «врагов государства» расстреливали и казнили по другим уголовным статьям. Это следует из разъяснений пресс-секретаря губернатора Магаданской области относительно высказываний главы региона Сергея Носова в интервью писателю Александру Проханову. Как передает «Росбалт», пресс-секретарь губернатора считает, что фраза вырвана из контекста интервью, причем, скорее всего, специально. Комментировать другое сомнительное высказывание Носова — о том, что советского конструктора Королева якобы не принуждали заниматься на Колыме золотодобычей — пресс-секретарь не стал.

Комментарии

26

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kp6ic 11 января 2019 | 23:06

бесятина

gordy 11 января 2019 | 23:20

Он в прошлой жизни казнил или миловал?

pit_heap 11 января 2019 | 23:46

Осталось выяснить что такое инакомыслие...А фотография с висящими фашистами зачем?

danko1 11 января 2019 | 23:51

Он и в Магнитогорске преследовал за инакомыслие, закрывая неугодные для него СМИ, а митинги или вообще запрещал, или издеваясь, направлял в далекую деревню.
Мразь он последняя, наглая и лживая.

moderator_pablo 12 января 2019 | 00:02

danko1:

бабуль и по СМИ ты спец ? мерси боку !

pravdatut 12 января 2019 | 00:13

pit_heap: Все фашисты?

turrinn 11 января 2019 | 23:11

крепка Россия дураками.
вспомнилось...:
Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что царь Иван Грозный, умерший в 1584 году, не убивал своего сына. По словам чиновника, царевич умер в дороге по пути из Москвы в Санкт-Петербург, который был основан в 1703 году. Свое заявление Потомский закончил громкими словами: «Кто не знает свою историю, тот не имеет будущего».

pro_hanov 11 января 2019 | 23:17

turrinn: Вы недооцениваете Потомского. Вероятно, он читал Оруэлла и был знаком с его фразой о том, что «тот, кто владеет прошлым - владеет будущим, а тот кто владеет настоящим - владеет прошлым». Вероятно, что в новых учебниках истории мы прочитаем о прорубившем окно в Европу милостивом и кротком царе Иоанне Четвёртом, который был незаслуженно оболган поляками, хохлами и У. Браудером.

post_v 11 января 2019 | 23:24

turrinn:
=========
у этого губернатора Носова дедушка был директором Магнитогорского металлургического комбината, построенного заключенными ГУЛАГа

«В Магнитогорске того времени заборов из «колючки» было вдоволь, так как значительную часть, временами чуть ли не до половины, первостроителей города и завода составляли спецпереселенцы и заключенные»

pit_heap 11 января 2019 | 23:48

post_v:почему бы вам не вспомнить кто был дедушкой у рукопожатных журналистов?

pro_hanov 11 января 2019 | 23:12

Почитал бы на досуге губернатор Колымы Колымские Рассказы Варлама Шаламова. Хотя до таких вряд-ли что-то доходит. Путинский чиновник - это каинова печать на всю жизнь.

nemez1 11 января 2019 | 23:16

Ну нельзя же так нагло врать, в 1938- 1940 вы убили 42 тысячи граждан немецкой национальности, за участие а фашистских националистических организациях, которых, как сейчас при реабилитации, выясняется, что не было, а гитлера вы целовали во все дырки, после этого вы убили до 1955 года ещё около миллиона немцев в лагерях, не пленных, а своих мирных гражда, врёшь и не краснеешь.

m_doc 11 января 2019 | 23:46

nemez1: Ты даже не придурок, а целый придурище. Даже для тутошнего заповедника дебилов перебор:))) Головёнку-то лечи, а то совсем в овощ превратишься.

ed10075 11 января 2019 | 23:17

Явно потомок вертухаев того времени, этот губернатор.

sparky 11 января 2019 | 23:17

Опять "вырвано из контеста"?
Какой слабый всегда этот "контест", как легко из него вырвать.
А может и не контест вовсе, а куринные мозги в мякинных головах со сталинскими скрепами.

moderator_pablo 11 января 2019 | 23:23

sparky:

как говорит Павловский , если реагировать на то , что очередную глупость сказал какой-нибудь чиновник ,то жизни не хватит !

sparky 11 января 2019 | 23:40

moderator_pablo: На каких-нибудь действительно жизни не хватит. Но губернатор - не "какой-нибудь", а назначенно-выбранный глава региона, и по статусу не просто чиновник, а политик.

moderator_pablo 12 января 2019 | 00:00

sparky:

Пресс-секретарь губернатора или губернатор ? скоро у нас , цитировать , секретуток , президентов по развесным сливам начнут !

sparky 12 января 2019 | 00:11

moderator_pablo: Пресс-секретарь был вынужден прикрыть дерьмо губера, с него какой спрос.

clandestino 11 января 2019 | 23:31

Пресс-секретарь это говорящая жопа

kitaiss 11 января 2019 | 23:37

дятлы оккупировали все пласты плешивой вертикали...

m_doc 11 января 2019 | 23:52

Недоумки эховские, вы хоть знаете, что за фотку прицепили и кто на ней висит? Вы своей тупой башкой хотя бы чуток пользоваться пытаетесь?
Набрал Веник зоопарк из низших приматов во избежание конкуренции... ужос...

bja_1950 11 января 2019 | 23:56

Интересно,кому он этим хотел облизать ягодицы?

arc1000i 11 января 2019 | 23:59

Я правильно понимаю, что, по мнению редакции "Эха", нацистских преступников на заглавной фоточке за инакомыслие повесили?

sborisych 12 января 2019 | 00:01

Интеркесно, где едросы таких таких плодят и разводят...

kaplan911 12 января 2019 | 00:09

\\ Казней за инакомыслие в России никогда не было. \\

Конечно не было......казней.
Здесь убивают......без суда и следствия.
Даже под стенами Кремля.

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