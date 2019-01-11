"Слова главы Минэнерго Новака о главе российской делегации на Всемирном эконом.форуме в Давосе были предположением"

Слова главы Минэнерго Александра Новака о главе российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе были только предположением. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Ранее Новак публично заявил, что российскую делегацию возглавит министр экономразвития Максим Орешкин. В пресс-службе министерства пояснили. Что вопрос принятия данного решения не входит в компетенцию главы Минэнерго. Американскую делегацию в Давосе возглавит министр финансов Стивен Мнучин. Дональд Трамп в Давос не поедет из-за бюджетного кризиса в США. Также в Давос не поедет президент Франции Эмманюэль Макрон. В ноябре минувшего года организаторы форума сообщали, что находящиеся под санкциями совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группа «Ренова» Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены в Давос, однако позднее пересмотрели свое решение. Тогда Дмитрию Медведеву пришлось пригрозить, что, если решение не будет пересмотрено, официальной делегации России в Давосе не будет вообще.