Слова главы Минэнерго Новака о главе российской делегации на Всемирном эконом.форуме в Давосе были предположением
Слова главы Минэнерго Александра Новака о главе российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе были только предположением. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Ранее Новак публично заявил, что российскую делегацию возглавит министр экономразвития Максим Орешкин. В пресс-службе министерства пояснили. Что вопрос принятия данного решения не входит в компетенцию главы Минэнерго. Американскую делегацию в Давосе возглавит министр финансов Стивен Мнучин. Дональд Трамп в Давос не поедет из-за бюджетного кризиса в США. Также в Давос не поедет президент Франции Эмманюэль Макрон. В ноябре минувшего года организаторы форума сообщали, что находящиеся под санкциями совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группа «Ренова» Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены в Давос, однако позднее пересмотрели свое решение. Тогда Дмитрию Медведеву пришлось пригрозить, что, если решение не будет пересмотрено, официальной делегации России в Давосе не будет вообще.
Комментарии8
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gordy 11 января 2019 | 23:22
"Слова главы Минэнерго Новака о главе российской делегации на Всемирном эконом.форуме в Давосе были предположением"
Раз так - с министерского поста ему прямая дорога в гадалки/
clandestino 11 января 2019 | 23:25
gordy: Лучше в подавальщицы
sparky 11 января 2019 | 23:27
Новаку пояснили, что либо он закроет рот, либо пойдет за корзинкой с колбасками к Сечину.
Пресс-службе пришлось изворачиваться.
vilingrad 12 января 2019 | 00:03
sparky: Тогда Дмитрию Медведеву пришлось пригрозить, что, если решение не будет пересмотрено, официальной делегации России в Давосе не будет вообще»
Мама дорогая! Мировой научно- технический прогресс в опасности!!!
pulalala 11 января 2019 | 23:40
Ой как айфончик грозит миру кузькиной мамой. Жуть!
Какой там Давос.
Тут уже в Гаагу приглашают.
unprejudiced 11 января 2019 | 23:54
В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций в 100 млрд евро
Председатель немецкого Комитета по восточноевропейским экономическим отношениям Вольфганг Бюхеле также рекомендовал немецким компаниям продолжать сотрудничество с Россией, так как санкции США против РФ все еще носят нечеткий характер.
Бюхеле представляет обширную группу промышленных компаний Германии.
По его мнению, любые санкции по отношению к российскому газу станут посягательством на суверенитет Германии и Европы.
«Санкции против использования российского газа будут нарушением суверенитета Германии и Европы», — подчеркнул Бюхеле и отметил, что надеется увидеть политическую реакцию Берлина в такой ситуации.
old44 12 января 2019 | 00:23
unprejudiced:сто миллиардов потеряет Россия . а сколько миллионов Евросоюз, он не сказал ?
bja_1950 12 января 2019 | 00:00
А разве Новак принимал какое-то решение? Или в Минэкономики теперь только одни дураки?