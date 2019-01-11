Шесть автомобилей, в том числе такси, столкнулись на Киевском шоссе в Москве
Как передает ТАСС, погиб как минимум один человек. В столичном управлении ГИБДД сообщили, что проверяют эту информацию.
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Как передает ТАСС, погиб как минимум один человек. В столичном управлении ГИБДД сообщили, что проверяют эту информацию.
Комментарии2
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prostovanya 11 января 2019 | 22:38
ГИБДД: ТАСС доверяй, но обязательно проверяй.
eniro 11 января 2019 | 22:42
Вы даже себе не представляете, кто в этом виноват. Мда..., пора переименовывать. Чем там думает Правительство столицы?