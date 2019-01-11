Полиция Великобритания посоветовала торговым сетям рассмотреть возможность введения чрезвычайных мер безопасности на случай жесткого Brexit. В Скотренд ярде опасаются наплыва покупателей и ажиотажного спроса на товары. Накануне британский министр по делам бизнеса Грег Кларк заявил, что если Brexit будет реализован по «жесткому» сценарию без соглашения с ЕС, то это приведет к катастрофическим последствиям для Великобритании. Если парламентские дебаты пройдут согласно плану, они завершатся 15 января речью премьера Терезы Мэй и голосованием.