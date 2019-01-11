Дональд Трамп в прошлом году продал Недвижимости на 35 млн долларов
Об этом пишет «Форбс», который проанализировал данные о продаже имущества, доступные в открытых источниках. По информации издания, больше половины от указанной суммы было выручено от продажи жилого комплекса в нью-йоркском районе Бруклин. По подсчетам «Форбс», компания «Трамп организейшн» получила в результате сделки около 20 млн долларов. После победы на президентских выборах Трамп передал управление семейной компанией своим старшим сыновьям, однако остался ее владельцем.
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