Дональд Трамп в прошлом году продал Недвижимости на 35 млн долларов

Об этом пишет «Форбс», который проанализировал данные о продаже имущества, доступные в открытых источниках. По информации издания, больше половины от указанной суммы было выручено от продажи жилого комплекса в нью-йоркском районе Бруклин. По подсчетам «Форбс», компания «Трамп организейшн» получила в результате сделки около 20 млн долларов. После победы на президентских выборах Трамп передал управление семейной компанией своим старшим сыновьям, однако остался ее владельцем.