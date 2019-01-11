Российскую делегацию на Всемирном Экономическом форуме в Давосе возглавит министр экономразвития Максим Орешкин. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак. Впрочем, в пресс-службе министерства ИФ сказали, что высказывание Новака о руководителе делегации было предположением, а вопрос принятия этого решения не входит в компетенцию министра. Сам Новак также планирует приехать на форум. На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал в Давос в 2011 году, премьер — в 2013-м.