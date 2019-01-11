Российскую делегацию на Всемирном Экономическом форуме в Давосе возглавит министр экономразвития Максим Орешкин
Российскую делегацию на Всемирном Экономическом форуме в Давосе возглавит министр экономразвития Максим Орешкин. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак. Впрочем, в пресс-службе министерства ИФ сказали, что высказывание Новака о руководителе делегации было предположением, а вопрос принятия этого решения не входит в компетенцию министра. Сам Новак также планирует приехать на форум. На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал в Давос в 2011 году, премьер — в 2013-м.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
captaingeorge 11 января 2019 | 22:40
После того как в Давосе оскандалился и перестал появляться миллиардер Прохоров в сопровождении дам с пониженной социальной ответственностью , форум утратил всяческий смысл...
zapadnay 11 января 2019 | 22:49
Дурачок, ты спутал Францию с Швейцарией.
wild_division 11 января 2019 | 22:40
В Росии нет экономического кризиса и не может быть, когда страна с таким гигантским потенциалом, огромными ресурсами. В стране просто кризис управленчества, когда страной рулят вот такие бездари и воры как Орешки,н Новак и вся остальная воровская шушера.