Девушка из Саудовской Аравии, которой угрожали смертью из-за отречения от ислама, вылетела из Таиланда в Канаду
Власти североамериканской страны предоставили ей убежище.
Решение канадских властей принять у себя 18-летнюю Рахаф Моххамед аль-Кунун, бежавшую из Саудовской Аравии, поставило точку в истории, которая привлекла внимание общественности в начале недели. Тогда стало известно, что девушка забаррикадировалась в номере отеля на территории аэропорта Бангкока. Власти Таиланда собирались депортировать ее в Кувейт, откуда она сбежала ранее во время отдыха с родными, пытаясь через Бангкок улететь в Австралию, но была задержана. Аль-Кунун заявила, что отреклась от ислама, и за это родственники угрожали убить ее. Девушка пыталась привлечь внимание к своей ситуации через соцсети. Она писала, что в своей стране, в Саудовской Аравии, не имеет возможности ни работать, ни учиться. Аль-Кунун попросила защиты у Канады, США, Австралии и Великобритании. ООН, позже и Австралия признали девушку беженкой, а власти Таиланда объявили, что не будут ее депортировать.
В Саудовской Аравии, вероотступничество считается уголовным преступлением, за которое полагается смертная казнь. На родине девушку также могли обвинить в терроризме
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
polsan 11 января 2019 | 22:17
В Саудовской Аравии, вероотступничество считается уголовным преступлением, за которое полагается смертная казнь. На родине девушку также могли обвинить в терроризме
Ей повезло, она родилась заново, но уже в Канаде! Успехов ей в новой жизни\
tant14 11 января 2019 | 22:32
polsan: Не только в Саудовской Аравии, а в любой мусульманской стране отказ от ислама считается тягчай1шим преступлением и по шариату карается смертной казнью. Причем казнят и того кто обратил правоверного в другую религию.
boseal 11 января 2019 | 22:37
Средневековье какое-то, ей богу. Но геев то там точно никто бы не тронул, а то бы правозащитники и ЕС давно хай подняли).
sergey1971 11 января 2019 | 22:41
boseal: за гомосексуализм там тоже смертная казнь положена. На правозащитников им просто наплевать.