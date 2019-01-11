Девушка из Саудовской Аравии, которой угрожали смертью из-за отречения от ислама, вылетела из Таиланда в Канаду

Власти североамериканской страны предоставили ей убежище.

Решение канадских властей принять у себя 18-летнюю Рахаф Моххамед аль-Кунун, бежавшую из Саудовской Аравии, поставило точку в истории, которая привлекла внимание общественности в начале недели. Тогда стало известно, что девушка забаррикадировалась в номере отеля на территории аэропорта Бангкока. Власти Таиланда собирались депортировать ее в Кувейт, откуда она сбежала ранее во время отдыха с родными, пытаясь через Бангкок улететь в Австралию, но была задержана. Аль-Кунун заявила, что отреклась от ислама, и за это родственники угрожали убить ее. Девушка пыталась привлечь внимание к своей ситуации через соцсети. Она писала, что в своей стране, в Саудовской Аравии, не имеет возможности ни работать, ни учиться. Аль-Кунун попросила защиты у Канады, США, Австралии и Великобритании. ООН, позже и Австралия признали девушку беженкой, а власти Таиланда объявили, что не будут ее депортировать.

В Саудовской Аравии, вероотступничество считается уголовным преступлением, за которое полагается смертная казнь. На родине девушку также могли обвинить в терроризме