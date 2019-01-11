В Польше по подозрению в шпионаже арестован гражданин Китая, директор по продажам в местном отделении компании Huawei

В Польше по подозрению в шпионаже арестован гражданин Китая, директор по вопросам продаж в местном отделении компании Huawei. Он обвиняется в сотрудничестве с разведкой КНР. Польское законодательство предусматривает за это до 10-ти лет лишения свободы. Как сообщает Франс Пресс, Китай уже выразил озабоченность в связи с этим задержанием.