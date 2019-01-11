В Польше по подозрению в шпионаже арестован гражданин Китая, директор по продажам в местном отделении компании Huawei
В Польше по подозрению в шпионаже арестован гражданин Китая, директор по вопросам продаж в местном отделении компании Huawei. Он обвиняется в сотрудничестве с разведкой КНР. Польское законодательство предусматривает за это до 10-ти лет лишения свободы. Как сообщает Франс Пресс, Китай уже выразил озабоченность в связи с этим задержанием.
Комментарии4
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haldey 11 января 2019 | 22:11
Очень хорошо))) Польша утонет вместе с своим хозяином СШами))) Польша не оставила ни одного сильного союзника, в европе всем насрали, России и упоминать незачем, теперь Китаю, ну что ж, скоро на дно с разбежавшимися государствами америки)))
orlov_a_v 11 января 2019 | 22:26
haldey: поляки и внаукраинцы готовы на все ради хозяев из сышыа)))
novichok_ 11 января 2019 | 22:12
Польша, пытаясь угодить США, нажила себе врага 1.5-миллиардного врага
oneoretwo 11 января 2019 | 22:13
...Huawei №2 - пошел, №3 - приготовиться...